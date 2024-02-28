من سيكون بطل الليغا؟ .. إليكم توقعات كومبيوتر أوبتا

كشف موقع أوبتا المتخصص بالأرقام والإحصائيات في كرة القدم عن توقعاته لإسم بطل الدوري الإسباني المقبل.ويعتمد الموقع على تغذية حاسوب عملاق ببيانات متنوعة، فيقوم بإعداد محاكاة للنتائج المرتقبة توصله الى وضع الترتيب النهائي للدوري.ووفق حاسوب أوبتا، سيكون ريال مدريد البطل، إذ أن فرصه الكاسحة وصلت إلى 98%، فيما حصل برشلونة على نسبة واحد في المائة وجيرونا 0.8% وأتلتيكو مدريد 0.1%.ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 65 نقطة، على بُعد ست نقاط عن جيرونا الثاني، وثمانية عن برشلونة الثالث، قبل 12 جولة على نهاية المسابقة.