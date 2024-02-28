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ما هو شرط تشافي هيرنانديز للبقاء في قيادة برشلونة؟

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ما هو شرط تشافي هيرنانديز للبقاء في قيادة برشلونة؟
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كرة القدم

2024-02-28 | 01:23
ما هو شرط تشافي هيرنانديز للبقاء في قيادة برشلونة؟

سينظر تشافي هيرنانديز بجدية في التراجع عن قراره

سينظر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بجدية في التراجع عن قراره بمغادرة النادي في الصيف، في حالة عودة عضو مجلس إدارة سابق في البلاوجرانا الى النادي.
فقد تحدث برنامج "إل شيرينجيتو"، الذي قدّم يوم الثلاثاء نظرة ثاقبة لما يجري وراء الكواليس في العاصمة الكاتالونية، عن عدم التوافق المستمر بين تشافي والمدير الرياضي لبرشلونة ديكو.
فبرأي المدرّب أنّ ديكو، الذي يشرف حالياً على مجموعة كبيرة من العمليات الحاسمة في برشلونة، من استراتيجية الانتقالات إلى البحث عن مدرب جديد، يحظى بسلطة واسعة في النادي.
وأشار البرنامج إلى أن تشافي، الذي أعلن نيته التنحي عن منصبه في الصيف المقبل، سيفكر في البقاء، في حالة انضمام عضو سابق في مجلس إدارة البلاوجرانا إلى ديكو في عملية صنع القرار، وهو جوردي كرويف، نجل الأيقونة الهولندية وأسطورة برشلونة يوهان.
وكان كرويف الإبن قد شغل دور المستشار الرياضي في نادي كاتالونيا الاول من العام 2021 حتى 2023، ومن المفهوم أن تشافي حافظ على علاقة ممتازة معه، قبل قراره بالتنحي الصيف الماضي.
وفي الواقع، اعتبر المدرب الإسباني أنّ كرويف عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، لدرجة أنً عودته إلى النادي قد تكون كافية لإقناع تشافي بالتراجع عن قراره بالرحيل، الذي يرتبط أيضاً بالصلاحيات الواسعة التي منحها الرئيس جوان لابورتا الى ديكو.
 
ما هو شرط تشافي هيرنانديز للبقاء في قيادة برشلونة؟

رياضة

كرة القدم

تشافي هيرنانديز

برشلونة

ديكو

جوردي كرويف

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