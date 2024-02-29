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ليفربول مُصرّ على التعاقد مع الاسباني تشابي ألونسو

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ليفربول مُصرّ على التعاقد مع الاسباني تشابي ألونسو
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كرة القدم

2024-02-29 | 01:16
ليفربول مُصرّ على التعاقد مع الاسباني تشابي ألونسو

ليخلف المدرب الالماني يورغن كلوب

يبدو ليفربول مُصرّاً على التعاقد مع الاسباني تشابي ألونسو، ليخلف المدرب الالماني يورغن كلوب، إذ أشارت مصادر صحفية، إلى أنّ النادي الإنجليزي قدّم طلباً رسمياً لوكيل مدرب نادي باير ليفركوزن من أجل بدء المفاوضات معه لتدريب "الريدز" في الموسم المقبل.
وكتب كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، عبر حسابه على موقع إكس "قدّم ليفربول طلباً إلى إينياكي إيبانيز، وكيل تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، كما تمّ إبلاغ مسؤولي النادي أن ليفربول يريد التوقيع معه، لكنّهم لا يزالون واثقين من أنّه سيرفض العرض، لا سيما أن لديه عقداً حتى العام 2026".
ولعب تشابي ألونسو مع ليفربول في الفترة من 2004 إلى 2009، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005، وهو قاد باير ليفركوزن الى صدارة ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، وبفرق 8 نقاط عن بايرن ميونيخ، ومن دون أي خسارة هذا الموسم.

ليفربول مُصرّ على التعاقد مع الاسباني تشابي ألونسو

رياضة

كرة القدم

ليفربول

تشابي ألونسو

يورغن كلوب

باير ليفركوزن

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