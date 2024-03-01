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فيديو - أعمال شغب قبيل قمة نصف نهائي كأس الملك

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فيديو - أعمال شغب قبيل قمة نصف نهائي كأس الملك
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كرة القدم

2024-03-01 | 04:42
فيديو - أعمال شغب قبيل قمة نصف نهائي كأس الملك

اعتبرت السلطات مباراة أتلتيك كلوب وأتلتيكو مدريد "خطيرة جداً"

اعتبرت السلطات المختصة، مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا التي جرت ليل أمس الخميس، بين أتلتيك كلوب وضيفه أتلتيكو مدريد "خطيرة جداً"، وتم الكشف الآن عن السبب، مع وقوع حوادث متعددة قبل انطلاق صافرة الحكم في ملعب سان ماميس.
وكما ذكرت تقارير صحفية، بدأت مجموعة متطرفة في إلقاء أشياء على الشرطة، بعد وصول لاعبي النادي المحلي إلى الملعب، وهو الحادث الذي أدانه رئيس أتلتيك جون أوريارتي.
وكان حشد ينتظر الفريق بالصراخ والتصفيق، لكن المشاغبين اختبأوا كالعادة بين الناس، وتمكنوا من تشويه حفل استقبال كان لطيفاً للغاية.
كما ظهرت تقارير تفيد بأن أحد مشجعي أتليتي تعرض للاعتداء من قبل أعضاء مجموعة Athletic ultra في مطعم في بلباو، وتم نقله إلى المستشفى بسبب إصاباته.
على الميدان، انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة بعد الفوز بهدف يتيم على أرض أتليتيكو مدريد في الذهاب، فتأهل اتلتيك يلباو لمواجهة ريال مايوركا في نهائي بطولة كأس الملك.
 
 
 
فيديو - أعمال شغب قبيل قمة نصف نهائي كأس الملك

رياضة

كرة القدم

كأس ملك اسبانيا

أتلتيك يلباو

أتلتيكو مدريد

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