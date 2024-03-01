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صورة - تمثال شمعيّ لميسي يشبه غاري نيفيل

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صورة - تمثال شمعيّ لميسي يشبه غاري نيفيل
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كرة القدم

2024-03-01 | 04:49
صورة - تمثال شمعيّ لميسي يشبه غاري نيفيل

تندّر مشجعو كرة القدم عن تمثال شمعيّ فظيع للأيقونة ليونيل ميسي

تندّر مشجعو كرة القدم عن تمثال شمعيّ فظيع للأيقونة ليونيل ميسي، إذ بدا لهم أنه يشبه الانجليزي غاري نيفيل أكثر من النجم الأرجنتيني.
وظهرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لتمثال نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق في هالونج باي، في بلاده.
وكان من الواضح، أنه من دون قميص باريس سان جيرمان الذي ألبسوه إيّاه، ربما كان من الصعب التعرف عليه، فقد أظهر التمثال ميسي بشعر كثيف ولديه شارب.
وقال مشجعون أن التمثال يشبه غاري نيفيل أكثر من النجم الأرجنتيني، وتحديداً عندما سجّل الهدف الشهير في مرمى ميدلسبره تحت المطر، ورأى البعض أنّه مزيج بين ميسي وجوي بارتون ونيفيل، فيما سخر آخرون أنّه يبدو محتفلاً على طريقة جيمي فاردي، بذراعي بيتر كراوتش.
 
 
 
صورة - تمثال شمعيّ لميسي يشبه غاري نيفيل

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

غاري نيفيل

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