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هل يفسخ برشلونة عقده مع نايكي وما هي الاسباب؟

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هل يفسخ برشلونة عقده مع نايكي وما هي الاسباب؟
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كرة القدم

2024-03-02 | 07:06
هل يفسخ برشلونة عقده مع نايكي وما هي الاسباب؟

سيكون شهر آذار - مارس حاسماً في اتخاذ قرار نهائي

سيكون شهر آذار - مارس حاسماً في اتخاذ قرار نهائي بشأن الراعي الفني لقميص الموسم 2024-25، وما إذا كان نادي برشلونة سيحافظ على العقد الذي أبرمه مع نايكي (Nike) حتى العام 2026 مع خيار تمديده لمدة عامين آخرين. 
ووفقاً للوثيقة الموقعة في أيار - مايو 2016، يمكن للنادي إخطار الشركة الأميركية متعددة الجنسيات، بأنه لن يُجدد قبل عامين من نهاي العقد. 
وعليه، فإن برشلونة لا يزال ضمن المواعيد المقررة، ولكن المسألة تعود الى انزعاج عميق من الشركة، وهو ما عبّر عنه الرئيس جوان لابورتا في مقابلة اذاعية الشهر الفائت، وتعود الاختلافات إلى وقت قديم، حيث رُفعت ثلاث دعاوى قضائية في العام 2021 من قبل الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.
ومع عروض من (Puma) و(Hummel)، ووجود فكرة جدية تمت دراستها لقيام النادي بالتصنيع بشكل مباشر والبيع بهامش ربح واسع، دعت أصوات أخرى الى البحث في عواقب الانفصال المباشر، حيث أنه سيترك النادي بلا دخل 80 مليون دولار مضمونة لسنة على الاقل.

هل يفسخ برشلونة عقده مع نايكي وما هي الاسباب؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

نايكي

Nike

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