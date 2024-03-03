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فيديو - ليلة توهّج ميسي وسواريز في الدوري الاميركي

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فيديو - ليلة توهّج ميسي وسواريز في الدوري الاميركي
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كرة القدم

2024-03-03 | 04:22
فيديو - ليلة توهّج ميسي وسواريز في الدوري الاميركي

رفع ميسي عدد أهدافه الى 500 في مسابقات الدوري

سجل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ثنائية في الفوز الكاسح لفريقه انتر ميامي على أورلاندو سيتي (5-0) في الجولة الثالثة من الدوري الاميركي (MLS)، رافعاً رصيده الى 3 أهداف وتمريرة حاسمة منذ بداية الموسم.
وبذلك، رفع ميسي عدد أهدافه الى 500 في مسابقات الدوري، ليكون أول لاعب في العالم يحقق هذا الإنجاز، في 586 مباراة بقمصان برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، كما وصل إلى 715 هدفاً بلا ركلات جزاء، ليكون أيضا أول من يفعل ذلك.
كذلك، افتتح الاوروجوياني لويس سواريز رصيده مع انتر ميامي، مُسجلاً هدفين، في أول 11 دقيقة من المباراة، وهو الذي انضم الى صفوفه في أواخر كانون الأول - ديسمبر الماضي.
 
 

فيديو - ليلة توهّج ميسي وسواريز في الدوري الاميركي

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

انتر ميامي

لويس سواريز

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