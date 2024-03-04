فيديو - مطاردة حقيقية بين أنصار فريقين في انجلترا

حصلت مطاردة بين أنصار الفريقين أجبرت الشرطة على التدخل

حسم كارديف سيتي المباراة التي جمعته خارج أرضه مع مضيفه بريستول سيتي بهدف وحيد سجله بيري نيغ (66)، ضمن الجولة 35 من دوري البطولة الانجليزية.

وبات كارديف سيتي في المرتبة الحادية عشرة في ترتيب دوري البطولة الانجليزية برصيد 47 نقطة، فيما يحتل بريستول سيتي المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.

وبعد المباراة، حصلت مطاردة بين أنصار الفريقين، وأجبرت الشرطة الانجليزية على التدخل لفضّ الاشكال، وقامت باعتقال البعض منهم.

المصدر: منصة إكس Hooligans.cz Official