الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - "القرآن الكريم" هدية التوفيق لمدرب الجزائر الجديد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - &quot;القرآن الكريم&quot; هدية التوفيق لمدرب الجزائر الجديد
A-
A+

كرة القدم

2024-03-04 | 23:43
فيديو - "القرآن الكريم" هدية التوفيق لمدرب الجزائر الجديد

مهمته الأساسية قيادة منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة

وقّع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، يوم أمس الاثنين، عقداً مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لتدريب "محاربي الصحراء" حتى العام 2026 خلفا لجمال بلماضي.
وعقد بيتكوفيتش مؤتمرا صحفياً، تحدث فيه عن مهمته الأساسية، وهي قيادة منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في العام 2026، بعدما غابت عن النسختين الأخيرتين في روسيا وقطر.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لصحفيّ وهو يقدم نسخة من القرآن الكريم الى المدرب السويسري، متمنياً له التوفيق في مهامه.
ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة السابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد ست نقاط بفرق ثلاث نقاط عن بوتسوانا وغينيا وأوغندا وموزامبيق، ويلعب الجولتين الثالثة والرابعة ضد غينيا وأوغندا في الخامس والثامن من حزيران - يونيو المقبل.
 
 


 
فيديو - "القرآن الكريم" هدية التوفيق لمدرب الجزائر الجديد

رياضة

كرة القدم

فلاديمير بيتكوفيتش

محاربي الصحراء

جمال بلماضي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شاهدوا كيف احتفل ليونيل ميسي بميلاد زوجته
فيديو - شبيه كريستيانو رونالدو يُشعل مواقع التواصل

اقرأ ايضا في كرة القدم

عقوبة بحق نجم ليستر .. قاد السيارة بالاتجاه المُعاكس
23:58

عقوبة بحق نجم ليستر .. قاد السيارة بالاتجاه المُعاكس

بسبب القيادة على الجانب الخطأ من الطريق

23:58

عقوبة بحق نجم ليستر .. قاد السيارة بالاتجاه المُعاكس

بسبب القيادة على الجانب الخطأ من الطريق

صو ر - إليكم .. أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم
23:54

صو ر - إليكم .. أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

من المقرر افتتاح أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

23:54

صو ر - إليكم .. أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

من المقرر افتتاح أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024