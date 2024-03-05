فيديو - "القرآن الكريم" هدية التوفيق لمدرب الجزائر الجديد

مهمته الأساسية قيادة منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة

وقّع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، يوم أمس الاثنين، عقداً مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لتدريب "محاربي الصحراء" حتى العام 2026 خلفا لجمال بلماضي.

وعقد بيتكوفيتش مؤتمرا صحفياً، تحدث فيه عن مهمته الأساسية، وهي قيادة منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في العام 2026، بعدما غابت عن النسختين الأخيرتين في روسيا وقطر.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لصحفيّ وهو يقدم نسخة من القرآن الكريم الى المدرب السويسري، متمنياً له التوفيق في مهامه.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة السابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد ست نقاط بفرق ثلاث نقاط عن بوتسوانا وغينيا وأوغندا وموزامبيق، ويلعب الجولتين الثالثة والرابعة ضد غينيا وأوغندا في الخامس والثامن من حزيران - يونيو المقبل.