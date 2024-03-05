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فيديو - شاهدوا كيف احتفل ليونيل ميسي بميلاد زوجته

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فيديو - شاهدوا كيف احتفل ليونيل ميسي بميلاد زوجته
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كرة القدم

2024-03-04 | 23:45
فيديو - شاهدوا كيف احتفل ليونيل ميسي بميلاد زوجته

إنه عيد ميلاد أنتونيلا روكوزو، إذاً ليونيل ميسي سعيد

إنه عيد ميلاد أنتونيلا روكوزو، إذاً ليونيل ميسي سعيد وفي حالة مزاجية للاحتفال، وحين تعلو أنغام DJ Bizarrap الأرجنتيني في الخلفية، تُظهر رقصة "البرغوت" المبتهجة، أن لديه الكثير من الحيوية للاحتفال بالمناسبة.
وفي الحفلة التي أقيمت بعد أن أطاح إنتر ميامي بمنافسه المحلي أورلاندو سيتي بخماسية نظيفة في المباراة التي شهدت أول هدفين للويس سواريز مع الفريق، إلى جانب هدفين من ميسي، انضم الاوروغوياني وجوردي ألبا إلى زميلهما السابق في برشلونة للاحتفال بعيد زوجته.
ونظّم ميسي الحفل في المطعم الياباني Gekko في ميامي، وكشفت الصور عن كعكة ضخمة مزينة بالريش والزهور وصور أنتونيلا وعائلتها، وانتشرت مقاطع فيديو لميسي وهو يرقص فرحاً.
 
 
فيديو - شاهدوا كيف احتفل ليونيل ميسي بميلاد زوجته

رياضة

كرة القدم

أنتونيلا روكوزو

ليونيل ميسي

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