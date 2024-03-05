فيديو - شاهدوا كيف اقتحم مُشجع الميدان للاعتداء على لاعب

ألقي القبض على مشجع لكرة القدم بسبب اقتحام الملعب والقيام بهجوم

ألقي القبض على مشجع لكرة القدم بسبب اقتحام الملعب والقيام بهجوم "غير مقبول" على لاعبي الفريق المنافس.

وخسر هانزا روستوك (0-3) أمام كايزرسلاوترن يوم السبت، حيث شهدت مباراة دوري الدرجة الثانية الألماني تسجيل راجنار آش ثلاثية للفريق الضيف.

وظهرت المشاهد الصادمة عندما توجه آش نحو الراية الركنية للاحتفال، فركض أحد مشجعي الفريق المضيف إلى أرض الملعب واندفع نحو لاعبي الفريق المنافس، الذين قاموا بدفعه أرضاً قبل أن يرافقه رجال الأمن بعيداً.