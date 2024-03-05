الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - شاهدوا كيف اقتحم مُشجع الميدان للاعتداء على لاعب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - شاهدوا كيف اقتحم مُشجع الميدان للاعتداء على لاعب
A-
A+

كرة القدم

2024-03-04 | 23:46
فيديو - شاهدوا كيف اقتحم مُشجع الميدان للاعتداء على لاعب

ألقي القبض على مشجع لكرة القدم بسبب اقتحام الملعب والقيام بهجوم

ألقي القبض على مشجع لكرة القدم بسبب اقتحام الملعب والقيام بهجوم "غير مقبول" على لاعبي الفريق المنافس.
وخسر هانزا روستوك (0-3) أمام كايزرسلاوترن يوم السبت، حيث شهدت مباراة دوري الدرجة الثانية الألماني تسجيل راجنار آش ثلاثية للفريق الضيف.
وظهرت المشاهد الصادمة عندما توجه آش نحو الراية الركنية للاحتفال، فركض أحد مشجعي الفريق المضيف إلى أرض الملعب واندفع نحو لاعبي الفريق المنافس، الذين قاموا بدفعه أرضاً قبل أن يرافقه رجال الأمن بعيداً.
 
 
فيديو - شاهدوا كيف اقتحم مُشجع الميدان للاعتداء على لاعب

رياضة

كرة القدم

هانزا روستوك

كايزرسلاوترن

راجنار آش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - رونالدو ووالدته على رغوة فنجان الكابوتشينو !!
فيديو - شاهدوا كيف احتفل ليونيل ميسي بميلاد زوجته

اقرأ ايضا في كرة القدم

عقوبة بحق نجم ليستر .. قاد السيارة بالاتجاه المُعاكس
23:58

عقوبة بحق نجم ليستر .. قاد السيارة بالاتجاه المُعاكس

بسبب القيادة على الجانب الخطأ من الطريق

23:58

عقوبة بحق نجم ليستر .. قاد السيارة بالاتجاه المُعاكس

بسبب القيادة على الجانب الخطأ من الطريق

صو ر - إليكم .. أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم
23:54

صو ر - إليكم .. أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

من المقرر افتتاح أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

23:54

صو ر - إليكم .. أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

من المقرر افتتاح أول مدينة ملاهي تابعة لنادي كرة القدم في العالم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024