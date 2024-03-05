عقوبة بحق نجم ليستر .. قاد السيارة بالاتجاه المُعاكس

تم تغريم حمزة تشودري، نجم ليستر سيتي، بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، على الجانب الخطأ من الطريق، في سيارة رانج روفر خاصة بزوجته.وكان تشودري تحت تأثير مُضاعف عن الحد القانوني للكحول، عندما أوقفته الشرطة في الساعات الأولى من يوم 19 كانون الثاني يناير الفائت، حين كان عائداً إلى مطعم لاستعادة هاتفه، واستمعت اليه محكمة نوتنغهام الجزئية يوم الخميس الفائت.وأقر الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، بأنه مذنب بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، واعترف أيضا بالقيادة المتهورة، وحكم عليه بغرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني ومنعه لمدة 40 شهراً من الجلوس خلف عجلة القيادة، والتي سيتم تخفيضها بنحو تسعة أشهر إذا أكمل دورة إعادة التأهيل.