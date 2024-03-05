حارس تشيلسي يدّعي قيام زميله بتثبيته على الحائط بسبب الحذاء !!

ادعى حارس مرمى تشيلسي السابق ليني بيدجلي، أن زميله في الفريق مارك بوسنيتش، قام بتثبيته على الحائط، لفشله في تنظيف حذائه.أمضى اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً، ثلاث سنوات في ستامفورد بريدج من 2003 إلى 2006، بعد أن تم ترفيعه من أكاديمية النادي، وفشل في الحصول على مقعد اساسي، لكنه تمكن من الحصول على ميدالية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة في عام 2005 قبل مغادرته إلى ميلوول في العام 2006.كخرّيج مراهق في النادي، كان حارس المرمى السابق مسؤولاً عن تنظيف أحذية تنظيف كارلو كوديسيني وإد دي جوي ونجم مانشستر يونايتد السابق البوسني مارك بوسنيتش قبل التدريب.وفي السياق، روى بيدجلي تجربة مرعبة مع الدولي الأسترالي السابق الذي ادعى أنه تعرض له جسديا بسبب حالة حذائه قبل احدى المباريات.وقال بيدجلي لصحيفة التلغراف "في هارلينجتون، ملعب التدريب القديم، كان هناك صنبور واحد في الهواء الطلق، وكنا نتجمّع حوله لتنظيف الأحذية، وكنا ندخل في الساعة الثامنة صباحاً، ويرغب اللاعبون في انتعال أحذيتهم للتدريب في الساعة العاشرة، فكنا في عجلة من أمرنا".وتابع "في صباح أحد الأيام، كنت في غرفة تغيير الملابس مع اللاعبين الشباب، ودخل بوسنيتش وصرخ في وجهي أن حذاءه لا يزال مبللاً، ثم رفعني من حلقي، وثبتني على الحائط، وربما كنت قد بلغت للتو 17 عاماً، ولكنني كنت مرعوباً".