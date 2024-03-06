فيديو يُظهر حقيقة بطاقة جورجينا رودريغيز وزفافها

انتشرت العديد من التفسيرات لصورة جورجينا

تبين أن الصورة التي نشرتها جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو، وبدت كأنها بطاقة لدعوة زفاف، وكُتب عليها "غدا الساعة 7 مساء"، مع رمز القلب، لا علاقة لها بحفل زفاف محتمل بينها وبين النجم البرتغالي.

وبعد ان انتشرت العديد من التفسيرات لصورة جورجينا، ومع حلول الوقت المحدد، مساء أمس الثلاثاء، نشرت جورجينا فيديو قصير عبر خاصية "ستوري"، على إنستغرام، وهي تروّج لإحدى ماركات العطور العربية السعودية.

وقالت جورجينا بالعربية "مرحبا لافيرن" ثم بالإنجليزية "أنا قادمة"، مع التنويه لمتابعة "لافيرن" ومشاهدتها عبر "سناب شات".