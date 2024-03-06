مشجعو إيفرتون يتنازعون فيما بينهم ..إليكم السبب

أمر طبيعي ربما ان يتقاتل المشجعون المتنافسون، لكن أنّ يفعل محبو إيفرتون ذلك في ما بينهم، بشأن السماح بإطلاق صيحات الاستهجان ضد لاعبيهم ذوي الأداء الضعيف، فهو الامر الغريب.وتعرض "التوفيز" لضربة أخرى في موسمهم المروع، حيث خسروا (1-3) على أرضهم أمام وست هام يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم فشلوا في الفوز ولو بمباراة واحدة في الدوري منذ الانتصار على بيرنلي (2-0) في 16 كانون الثاني - ديسمبر الفائت.وعلى الرغم من تخفيض عقوبة حسم النقاط التي طالت النادي من عشرة إلى ستة، إلا أن الفريق لا يزال في المركز 16، بفرق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط.أثارت عروض إيفرتون المحزنة في المواسم الأخيرة مشاهد بغيضة بين جماهيره، على شكل صيحات استهجان والتهجم على لاعبي الفريق بعد الهزائم، فقد تم تسريب فيديو يُظهر اشتباكاً بين المشجعين في جوديسون بارك بسبب صيحات الاستهجان ضد اللاعبين.وتزداد الأمور سوءاً بالنسبة لإيفرتون، حيث يواجه احتمال حسم نقاط مجدداً لخرق القواعد المالية لموسم 2022/23، بالإضافة إلى حملة 2021/22 التي عوقب عليها بالفعل.