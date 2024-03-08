تعرّض مُشجعين لبرايتون للطعن في العاصمة الايطالية

قبل مباراة فريقهما في الدوري الأوروبي خارج أرضه أمام روما

تعرّض اثنان من مشجعي برايتون للطعن قبل مباراة فريقهما في الدوري الأوروبي خارج أرضه أمام روما والتي انتهت بفوز النادي الإيطالي بأربعة أهداف لصفر.

وتعرّض المشجعان للسرقة من قبل عصابة ملثمة في روما، وفقدا حقيبة تحتوي على وثائق شخصية ومحافظهما، وتم استدعاء الشرطة المحلية إلى منطقة مونتي في العاصمة الإيطالية، بعد أن دق نادل ناقوس الخطر منتصف ليل الأربعاء.

ليست هذه هي المرة الأولى هذا الموسم التي يتم فيها استهداف المشجعين الإنجليز الذين يتوجّهون لمساندة فرقهم في مختلف الملاعب الأوروبيّة، إذ تعرض مشجع نيوكاسل إيدي مكاي للطعن مرتين في ذراعه ومرة في الظهر أثناء وجوده في ميلانو لمباراة ناديه في دوري أبطال أوروبا ضد ميلان.

وفي وقت لاحق من مرحلة المجموعات، تم استهداف مشجعي نيوكاسل في باريس، من قبل مشجّعي باريس سان جيرمان، الذين ألقوا مشاعل وكراسي على الحانة التي كانوا يشربون فيها، ولم يكن هناك إصابات خطيرة.



