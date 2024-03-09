نجم أرسنال الشاب في العناية المركّزة بسبب مرض نادر

تمّ تشخيص إصابة نجم أرسنال السابق كريستوفر أولسون بجلطات دموية في الدماغ، اثر انهياره ونقله إلى المستشفى في 20 شباط - فبراير، وفقدانه وعيه في منزله في وقت سابق من ذلك اليوم.وتم وضع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً فقط، على جهاز التنفس الصناعي، بعد أن اكتشف الأطباء أنه يعاني من "مرض حاد يتعلق بالدماغ".مؤخّراً، كشف ناديه متييلاند، أنّ أولسون يعاني من "جلطات دموية صغيرة على جانبَي الدماغ"، وهي نتيجة لحالة التهابية نادرة في أوعية الدماغ، وأضاف أنّ حالة لاعبه "مستقرة"، على الرغم من أنّ الأطباء لم يروا تقدّماً يذكر في حالته.لكن آخر الأخبار التي تفيد بأنّه "يتّمتع بدرجة متزايدة من الوعي" لم يؤكدها النادي الذي ذكر انه لا يزال في العناية المركزة، الا انه محاط بعائلته المباشرة وبعض موظفي النادي، أثناء علاجه من قبل المتخصصين، وإنّ الأطباء سيحاولون فصله ببطء عن جهاز التنفس الصناعي المتصل به.