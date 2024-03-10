فيديو - فضيحة .. الرئيس وصف نجمة منتخب بلاده بـ"السمينة" !!

أعلنت مارتا كوكس أنها لن تدافع عن قميص المنتخب الوطني مرة أخرى

فضيحة في كرة القدم النسائية في بنما، حيث أعلنت اللاعبة مارتا كوكس، البالغة 27 عاماً، في بيان أنها لن تدافع عن قميص المنتخب الوطني مرة أخرى.

ويعود السبب في قرار اللاعبة الى أن رئيس اتحاد كرة القدم في بلدها وصفها بأنها "سمينة" وأكد أنها "خارج الفورمة".

وكان مانويل أرياس، رئيس الاتحاد البنمي لكرة القدم (Fepafut)، شارك في برنامج رياضي، حيث أدلى بالعديد من التعليقات النقدية حول فريق السيدات، وأشار مباشرة إلى كوكس، كونها علامة بارزة.

وأدلى أرياس بهذه التعليقات، بعد أن اشتكت كوكس، لاعبة تيخوانا المكسيكي من المنشآت في بنما، والموارد غير المستقرة لفريق السيدات، بعد إقصاءه في دور المجموعات من الكأس الذهبية في شباط - فبراير الماضي.

وبينما وصف اتحاد اللاعبين تصريحات الرئيس بأنها "غير مقبولة"، وأكدت اللاعبة أنها ستغادر المنتخب الوطني، أعرب الرئيس عن اعتذاره لمارتا كوكس، فقال "طوال السنوات العشرين، مارتا، ضحكت معك، وبكيت معك. وكنت فخوراً بنجاحاتك وكنت هناك لدعمك في الأوقات العصيبة".

وأضاف "أعتذر عن إيذائك، لم يكن في نيتي أبدا أن أحط من قدرك، وأقول لك من أنا حتى اتسبب بابتعادك عن منتخب بنما للسيدات، من أنا لأفعل ذلك؟، وإذا كانت كرة القدم النسائية، بالنسبة لي، في بنما، فهي تسمى مارتا كوكس".

وفيما حدث ذلك كله، كانت مارتا كوكس تُسجل هدفاً رائعاً من ركلة حرّة لفريقها تيخوانا في المباراة التي انتهت الى التعادل (3-3) مع اونام في الدوري المكسيكي.



