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فيديو - ليل احتفل بعودة هازارد بلوحة وبرغر وكوب ... !!

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فيديو - ليل احتفل بعودة هازارد بلوحة وبرغر وكوب ... !!
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كرة القدم

2024-03-11 | 00:37
فيديو - ليل احتفل بعودة هازارد بلوحة وبرغر وكوب ... !!

حضر إيدن هازارد مباراة يوم أمس الأحد التي انتهت الى التعادل

حضر إيدن هازارد مباراة يوم أمس الأحد التي انتهت الى التعادل (2-2) بين ليل وضيفه رين في الجولة 25 من الدوري الفرنسي.
واحتفل ليل، فريقه السابق بعودته بإزاحة الستار عن صورة له وإطلاق اسمه على أحد ملاعبه، وكوب عليه صورته، وبعض البرغر الخاص جداً، التي ظهر عليها قميص البلجيكي مع رقمه 10.
وكان الجناح المعتزل إيدن هازارد، اتخذ خطواته الأولى في كرة القدم الاحترافية في ليل، حيث لعب في الفترة من 2007 الى 2012، عندما انتقل إلى تشيلسي الانجليزي. 
وأعلن ليل قبل المباراة عن عرضه الخاص، فأولئك الذين يشترون البرغر، سيحصلون على هدية هي برغر وقميص هازارد مع الرقم 10. 
 

فيديو - ليل احتفل بعودة هازارد بلوحة وبرغر وكوب ... !!

رياضة

كرة القدم

إيدن هازارد

ليل

رين

الدوري الفرنسي

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