فيديو شاهده 21.3 مليون شخص لانتقال لاعبة !

A message from our new recruit 👋 pic.twitter.com/iYtIYHxzvy — AFC Bournemouth Women (@AFCBournemouthW) March 11, 2024

شاهد أكثر من 21 مليون شخص إعلان انتقال لاعبة بورنموث للسيدات على وسائل التواصل الاجتماعي، حين كشف النادي الإنجليزي عن ضم مدافعة بورتسموث كيلسي باورز على سبيل الإعارة، في أحدث خطوة في مسيرة اللاعبة البالغة من العمر 20 عاماً، الآتية من جامعة ولاية لويزيانا.ولتقديم نفسها لمعجبيها الجدد، وعالم كرة القدم النسائية في المملكة المتحدة، قامت باورز بتحميل مقطع فيديو قصير مدته خمس ثوان فقط في ملعب التدريب، لكنه انتشر بقوة، وتمت مشاهدته أكثر من 21.3 مليون مرة على منصة إكس، وهي قالت "مرحبا يا شباب ، هذه كيلسي باورز، أنا هنا في بورنموث، ولا أطيق الانتظار للانطلاق".