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ما هي الخلفية الانسانية للإشكال بين مدربيّ بورتو وأرسنال؟

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ما هي الخلفية الانسانية للإشكال بين مدربيّ بورتو وأرسنال؟
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كرة القدم

2024-03-14 | 05:13
ما هي الخلفية الانسانية للإشكال بين مدربيّ بورتو وأرسنال؟

أصبح سيرجيو كونسيساو محور الأحاديث بعد هزيمة فريقه

أصبح سيرجيو كونسيساو، محور الأحاديث بعد هزيمة فريقه بورتو بركلات الترجيح أمام أرسنال ليلة الثلاثاء، ليتأهل "المدفعجية" إلى دور الثمانية من دوري ابطال اوروبا، لأول مرة منذ 14 عاماً.
وبعد ركلات الترجيح مباشرة، تواجه كونسيساو وميكيل أرتيتا على أرض الملعب، قبل أن يتهم مدرّب النادي البرتغالي في مؤتمره الصحفي منافسه بأنّه أهان عائلته باللغة الإسبانية، وهو ما نفاه مدرب ارسنال، حيث أشارت مصادر النادي إلى أن الإسباني لم يقل أي شيء عن عائلة منافسه 
وأغضبت فكرة قيام أرتيتا بذكر عائلة كونسيساو مدرب بورتو، بالنظر إلى الخلفية المأساوية، إذ توفّي والده وهو بعمر 16 عاماً فقط في حادث سيارة، وذلك بعد يوم واحد من توقيعه لأوّل عقد له مع نادي بورتو، حيث احتاج لثلاثة أشهر لإقناع والده الراحل بهذه الخطوة.
وبعد عامين من وفاة والده، توفيت والدته أيضاً، وهو كشف أنّه فكّر في ترك كرة القدم، علما مواجهة كونسيساو مع أرتيتا لم تكن الأولى التي يتجادل فيها البرتغالي مع مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سبق وأن تواجه مع توماس توخيل في العام 2021.

ما هي الخلفية الانسانية للإشكال بين مدربيّ بورتو وأرسنال؟

رياضة

كرة القدم

سيرجيو كونسيساو

ميكيل أرتيتا

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