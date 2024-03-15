"الفرعون المصري" وعادة تحطيم الأرقام القياسية

دخل "الفرعون المصري" تاريخ نادي ليفربول من بابه العريض

اعتاد الجمهور على رؤية محمّد صلاح يحقق ويحطّم الأرقام القياسية، لكن ليلة أمس الخميس كانت مختلفة، حيث دخل "الفرعون المصري" تاريخ نادي ليفربول من بابه العريض، حين نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب، بإنجاز لم يسبقه اليه أي لاعب في تاريخ "الريدز" الممتد منذ 132.

وسجل صلاح في مباراة فريقه ضد سلافيا براغ التشيكي في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، ليرفع نتيجة مباراة الإياب إلى ثلاثة أهداف لصفر، ويكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً أو أكثر في سبع مواسم متتالية، وهو رقم لم يحدث منذ تأسيس النادي في العام 1892.

هذا الهدف هو الرقم عشرين للاعب المصري هذا الموسم بقميص النادي الإنجليزي، بواقع 15 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز و4 أهداف في الدوري الأوروبي وهدف وحيد في كأس الرابطة الإنجليزية.



