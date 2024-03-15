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ما هي قصّة هالاند والفأل الحسن وطبق "معكرونة هاتريك"؟

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ما هي قصّة هالاند والفأل الحسن وطبق &quot;معكرونة هاتريك&quot;؟
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كرة القدم

2024-03-15 | 05:12
ما هي قصّة هالاند والفأل الحسن وطبق "معكرونة هاتريك"؟

تعطّش المهاجم الخارق للأهداف مستوحى من طبق "معكرونة هاتريك"

يقال أن تعطّش المهاجم الخارق، النرويجي إيرلينج هالاند للأهداف، مستوحى من طبق "معكرونة هاتريك"، يأكله في مطعمه الإيطالي المفضل، مكوّناته هي المعكرونة والقشدة والفطر.
ويتم طهي وجبات مهاجم مانشستر سيتي من قبل بيبي بيكولي، صاحب فيرو موديرنو في سالفورد، التابعة لمانشستر الكبرى، وأكل "وحش المرمى" الذي يبلغ طوله 1.93 متراً هناك، مرة واحدة في الأسبوع، وبشكل دوريّ، على مدار العامين الماضيين.
وعن الطبق، يقول الطاهي أنّه قدّم للاعب في المرة الأولى التي قابله فيها، وكان ذلك قبل انطلاق الموسم، وطلب منه، عندما يسجل ثلاثية يوم الأحد، أن يشكر بيبي وفيرو موديرنو، وبالفعل سجل هالاند "هاتريك" حينها، ثم عاد وطلب المعكرونة نفسها، ليعاتبه بيبي أنه لم يشكره ويرجوه القيام بذلك.
وهكذا، عاود المهاجم الكرّة، وسجّل "هاتريك" جديداً وطوّر صداقة كبيرة مع الطاهي الذي أصبح يمزح معه الآن الآن حول" المعكرونة هاتريك ". 
وسجل هالاند 52 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الماضي، ورصيده هذا الموسم رصيده 29، ويبدو أن طبقه المحظوظ قد ألهم زملائه في الفريق، أمثال جاك غريليش وروبن دياس ورودري الذين أصبحوا زبائن المطعم نفسه، وعزا هالاند سابقاً نجاحه أمام المرمى إلى لازانيا والده ألفي "يجب أن يكون هناك شيء خاص يضيفه إليه".

ما هي قصّة هالاند والفأل الحسن وطبق "معكرونة هاتريك"؟

رياضة

كرة القدم

إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي

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