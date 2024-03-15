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برشلونة يسعى لتحصين الموهبة والأندية الانجليزية تطارده

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برشلونة يسعى لتحصين الموهبة والأندية الانجليزية تطارده
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كرة القدم

2024-03-15 | 06:01
برشلونة يسعى لتحصين الموهبة والأندية الانجليزية تطارده

أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي مهتمة بالجملة بمعجزة برشلونة

قالت تقارير صحفيّة أنّ أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي مهتمة بالجملة بمعجزة برشلونة، الصاعد باو كوبارسي.
وحصل قلب الدفاع، البالغ من العمر 17 عاماً، على جائزة أفضل لاعب، في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، حيث قاد فريقه في مباراة الفوز (3-1) على نابولي، والتأهل الى ربع النهائي.
لكنّ كوبارسي كان مراقباً بالفعل قبل هذا الأداء، حيث ذكرت صحيفة سبورت أنّ مانشستر سيتي تحرّك من أجله الصيف الماضي، ثم اتسعت دائرة المنافسة في إنجلترا من مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي.
ويمتد عقد كوبارسي حتى العام 2026، وتبلغ قيمة كسره بين 8.5 مليون جنيه إسترليني و12.8 مليوناً، لكنّ برشلونة "واثق" من أن المدافع سيبقى في الكامب نو.
وبالفعل، بدأ بطل الليغا، الذي يتأخر بفرق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر هذا الموسم، محادثات مع كوبارسي بشأن زيادة راتبه وقيمة فسخ عقده، إذ يحرص النادي على ربطه بصفقة طويلة الأمد.
لكن، سيتعيّن عليه الانتظار حتى كانون الثاني - يناير 2025 لتحقيق ذلك، ويرجع ذلك إلى قاعدة تنص على أنّ اللاعبين تحت 18 عاماً لا يمكنهم الالتزام بفريق إلّا لمدّة أقصاها ثلاث سنوات.

برشلونة يسعى لتحصين الموهبة والأندية الانجليزية تطارده

رياضة

كرة القدم

برشلونة

باو كوبارسي

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