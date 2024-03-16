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برشلونة على وشك ترك نايكي لمصلحة بوما، فما السبب؟

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برشلونة على وشك ترك نايكي لمصلحة بوما، فما السبب؟
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كرة القدم

2024-03-16 | 03:44
برشلونة على وشك ترك نايكي لمصلحة بوما، فما السبب؟

تتواصل المفاوضات بين شركة بوما ونادي برشلونة

تتواصل المفاوضات بين شركة بوما للتجهيزات الرياضية ونادي برشلونة الاسباني لإبرام اتفاقية رعاية تمتد لعشر سنوات.
واستغلت بوما تدهور العلاقة بين النادي الكاتالوني والراعي الحالي شركة نايكي ورغبة برشلونة في الانفصال، بسبب الشعور المتراكم أنه لا يحصل على ما يستحق جرّاء العلاقة القائمة بين الطرفين منذ العام 1998.
وكان العقد قد جُدد بين برشلونة ونايكي في العام 2018، بحيث ينتهي بعد عامين في حزيران - يونيو 2026، ويحصل النادي الكتالوني بموجبه على نحو 100 مليون يورو.
وذكرت تقارير صحفية أن العرض الرئيسي لبوما يصل الى نحو 140 مليون يورو سنوياً، وقد يصل الى 200 مليوناً، والى 300 مليوناً إذا أضيفت اليه بعض المتغيرات، ولمدة 10 سنوات.

برشلونة على وشك ترك نايكي لمصلحة بوما، فما السبب؟

رياضة

كرة القدم

بوما

نايكي

برشلونة

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