نجمة إباحية تنتقل الى تحكيم كرة القدم وتخشى ردّة الفعل

أخبرت النجمة البرازيلية السينمائية المخضرمة إليسا سانشيز متابعيها كيف تتدرب لتصبح حكماً لكرة القدم بعد تركها الأفلام "الإباحية".النجمة التي تُعتبر من أكثر النجمات الإباحيات متابعة، بدأت تتحضّر لخطوتها التالية في عالم كرة القدم، لكنّها قلقة بشأن ردود فعل بعض المعجبين على ماضيها.ولا تستطيع سانشيز الانتظار لتصبح حكمة للمباريات، وقالت لوسائل الإعلام المحلية أنّها خائفة من رفضها بسبب تاريخها، لكن الانخراط في عالم كرة القدم كان حلمها منذ الطفولة، وهي تشعر أنها مستعدة وفي حالة جيدة للذهاب إلى الميدان.وترى سانشيز أن أمامها مستقبلاً مشرقاً كحكم، وهي تتحضّر جيّداً للاختبارات، وقد اشتركت إليسا بالفعل كحكم في عام 2020 في مباراة كرة قدم خيرية في كويمادوس، ريو دي جانيرو.