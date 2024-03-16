منع مُشجع ليفربول من مشاهدة كرة القدم 3 سنوات

تم منع رجل من ممارسة كرة القدم أو مشاهدتها في المُدرجات وبحُكم إضافي بالخدمة المجتمعية بعد أن رمى زجاجة على حافلة فريق مانشستر يونايتد وهي في طريقها إلى ملعب أنفيلد رود.وأدين لويس كليري (23 عاما) بالتسبب في أضرار جنائية، بعد أن تبين أنه ألقى زجاجة عصير التفاح على الباص الذي كان يُقل المدرب إريك تن هاج ولاعبيه إلى مباراتهم مع ليفربول في كانون الاول - ديسمبر الفائت.وحصل كليري على أمر بحظر كرة القدم لمدة ثلاث سنوات، وأمر بتنفيذ 150 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، وتعويض بقيمة 500 جنيه إسترليني.وتضررت الحافلة عندما تجمعت مجموعة كبيرة من مشجعي ليفربول "للترحيب" بمنافسيهم القدامى في أنفيلد رود قبل التعادل السلبي، وارتدت الزجاجة من المدرب ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.