إيقاف مدرب منتخب شباب العراق دوليّاً بسبب إعلامية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، ايقاف عماد محمد، مدرب منتخب شباب العراق، عن التدريب لمدة ستة أشهر، بسبب توجيهه إهانات إلى الإعلامية منى سامي في وقت سابق، بعد تلقيه "شكوى من الجانب القانوني للإعلامية، أحال الأمر إلى لجنة الانضباط التي أصدرت قرارها".وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تقديم استئناف لقرار الـ"فيفا"، وجاء في بيانه "في الوقت الذي تلقى فيه الاتحاد (العراقي) قرار الاتحاد الدولي إيقاف مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، عن التدريب لمدة 6 أشهر، نتيجة ما أسماه (توجيه إهاناتٍ إلى إحدى الإعلاميات) في وقتٍ سابق، فإن الاتحاد سيواصل دفاعه عن المدرب الذي تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، وهو واحد من أبناء اللعبة المهمين من الذين مثلوا المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة، ولن يدخر جهوده في الدفاع عنه".وأضاف "يستغرب الاتحاد العراقي لكرة القدم تدويل الموضوع بالشكل الذي وصل من خلاله الأمر إلى الاتحاد الدولي، ونتجت عنه تداعيات انتهت بقرار حرمان المدرب عماد محمد، مع التأكيد على أن ما حصل كان قبل أكثر من عشر أشهر، وتحديدا في فترة كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين".