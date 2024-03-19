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إلقاء القبض على 4 لاعبين أرجنتينيين .. إليكم التهمة

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إلقاء القبض على 4 لاعبين أرجنتينيين .. إليكم التهمة
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كرة القدم

2024-03-19 | 09:15
إلقاء القبض على 4 لاعبين أرجنتينيين .. إليكم التهمة

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أربعة لاعبين

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أربعة من لاعبي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة، تبلغ من العمر 24 عاماً، في وقت سابق من هذا الشهر.
واللاعبون الأربعة هم المدافع برايان كوفري والمهاجم أبييل أوسوريو وحارس المرمى سيباستيان سوسا ولاعب الوسط خوسيه فلورنتين.
وزعمت المرأة أن الحادثة وقعت في فندق توكومان، حيث أقام الفريق بعد مباراة الدوري الأرجنتيني في مواجهة أتليتيكو توكومان المضيف.
وقال المحامي خوان روبلز، من الفريق الخاص بالمدعية "قرر المدعي العام وضع الأشخاص الأربعة الذين حضروا هذه المحاكمة كمتهمين في الحبس الاحتياطي، حيث سيتم حرمانهم من حريتهم على ذمة حجز قسم الجرائم ضد الأفراد في إقليم توكومان"
وفيما نفى سوسا هذه المزاعم عبر حسابه على إنستغرام، أصرّ المحامي أن القضية تم تصنيفها على أنها "اعتداء جنسي متعمد ومؤلم من قبل شخصين أو أكثر"، فيما أوقف فيليز اللاعبين الأربعة حتى اشعار آخر.

إلقاء القبض على 4 لاعبين أرجنتينيين .. إليكم التهمة

رياضة

كرة القدم

فيليز سارسفيلد

برايان كوفري

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