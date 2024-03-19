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رئيس ريال مدريد يستعمل رونالدو لضم الموهبة الأرجنتينية

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رئيس ريال مدريد يستعمل رونالدو لضم الموهبة الأرجنتينية
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كرة القدم

2024-03-19 | 09:41
رئيس ريال مدريد يستعمل رونالدو لضم الموهبة الأرجنتينية

تكرار التكتيك الذي استخدم للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

يسعى فلورنتينو بيريث، رئيس نادي ريال مدريد، للقاء أحد لاعبي مانشستر يونايتد، وتكرار التكتيك الذي استخدمه للتعاقد مع كريستيانو رونالدو قبل سنوات خلت.
واستبدل رونالدو إنجلترا بإسبانيا في العام 2009، وانضم إلى مدريد من يونايتد، في صفقة انتقال قياسية بلغت حينها 80 مليون جنيه إسترليني.
وأصبح الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات أحد أفضل اللاعبين في تاريخ "لوس بلانكوس"، قبل مغادرته إلى يوفنتوس في العام 2018.
بعدها، اعتمد ريال مدريد استراتيجية مختلف في سوق الانتقالات، إذ أصبح النادي يركز على المواهب الشابة، إذ أعاد بناء خط الوسط بلاعبين أمثال جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني، بينما سينضم إندريك إلى خط الهجوم هذا الصيف.
والآن، وفقاً لموقع ريال مدريد إكسكلوسيفو الإسباني، يتطلع بيريث الى التعاقد مع جناح يونايتد، أليخاندرو جارناتشو، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي تألق تحت قيادة المدرب إريك تن هاج هذا الموسم، كونه أحد أكثر لاعبيه مشاركة.
وسجل جارناتشو سبعة أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة، ويراقبه ريال مدريد خلال الأشهر الـ12 الماضية، وسيكون بيريث في مانشستر الشهر المقبل لمتابعة مباراة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.
ونُقل عن بيريث أنه حريص على مقابلة جارناتشو أثناء وجوده في إنجلترا والمناقشة مع الأرجنتيني الدولي بشأن الانتقال إلى مدريد، خاصة أن المراهق من أشد المعجبين برونالدو، الذي لعب معه خلال الفترة الثانية له في إنجلترا.
 
رئيس ريال مدريد يستعمل رونالدو لضم الموهبة الأرجنتينية

رياضة

كرة القدم

فلورنتينو بيريث

ريال مدريد

مانشستر يونايتد

أليخاندرو جارناتشو

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