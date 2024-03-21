مشكلة وراثية خطيرة أبعدت النجم البرتغالي عن برشلونة

كان الخبر الأبرز في مباراة الأحد التي انتهت الى خسارة أتلتيكو مدريد على أرضه (0-3) ضمن الدوري الاسباني أمام برشلونة هو غياب جواو كانسيلو.آنذاك، لم يتم إعطاء أي سبب، ليتبين لاحقاً أن مشكلة شخصية خطيرة تسببت في استبعاد اللاعب البرتغالي الذي سدّ ثغرة غيابه الشاب فيكتور فونت بنجاح.أما المشكلة فهي تشخيص محتمل لاصابة كانسيلو، المُعار من مانشستر سيتي، بمرض في القلب، ناتج عن حالة وراثية، ما دفع ببرشلونة الى التحرك بسرعة واجراء الفحوص اللازمة والتواصل مع ناديه الأم.ولحسن الحظ، تبين أن كانسيلو بخير، وليس لديه مشكلة في القلب، وهو قادر على استئناف مسيرته الكروية بأثر فوري، ومن المرجح أن يلعب مع منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولية، قبل أن يعود إلى برشلونة عندما يواجه لاس بالماس في نهاية هذا الشهر.