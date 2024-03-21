نجم برشلونة ليس معروضاً للبيع والتجديد على الطريق

كان رحيل رونالد أراوخو عن برشلونة موضوع تكهنات

كان رحيل رونالد أراوخو عن برشلونة موضوع تكهنات، حيث كان بايرن ميونيخ الالماني مهتم بالتعاقد معه، لكن النادي الكاتالوني لم يظهر أي على رغبة في بيع أحد أهم لاعبيه، خاصة بعد أن تصاعد مستوى النجم الاوروغوياني في الأسابيع الأخيرة.

وفي السياق، يستعد العملاق الكاتالوني لتقديم عقد جديد للاعبه، لدرء الاهتمام من بايرن وسواه من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه لكادينا سير، أكد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة أن النادي يريد ربط أراوخو بعقد جديد، وقال "اذا أراد التجديد فسوف نجدد"، وذلك على اعتبار أنه لاعب حاسم، ومن الواجب فعل ما يمكن للاحتفاظ بخدماته لسنوات عديدة.



