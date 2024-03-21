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جون سينا وإيرلينج هالاند معاً في اتصال فيديو

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جون سينا وإيرلينج هالاند معاً في اتصال فيديو
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كرة القدم

2024-03-21 | 01:39
جون سينا وإيرلينج هالاند معاً في اتصال فيديو

لا يزال مانشستر سيتي يقاتل على ثلاث جبهات، ويتطلع إلى تكرار "الثلاثية" التي نالها في الموسم الماضي، ولكنه يخطط في آن لجولته الصيفية المقبلة.
وتقرر أن يتوجه بطل دوري أبطال أوروبا إلى الولايات المتحدة، حيث يزور أربع مدن، ويواجه عدداً من المنافسين البارزين، سلتيك الاسكتلندي في تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، ثم ميلان في نيويورك، وبرشلونة في أورلاندو بولاية فلوريدا، وتشيلسي في كولومبوس بولاية أوهايو.
وللترويج للجولة، استخدم النادي بطلاً رياضياً سابقاً في المصارعة (WWE) وممثلاً أميركياً معروفاً، هو جون سينا، حيث تم تصويره في مقطع فيديو، مرتدياً زيّ مانشستر سيتي الكامل، ويضع شعراً مستعاراً لتقليد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، ويجري اتصالاً به، ويدور حوار فكاهي بينهما.
 
 
 
 
جون سينا وإيرلينج هالاند معاً في اتصال فيديو

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

جون سينا

إيرلينج هالاند

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