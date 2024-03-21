من دفع الكفالة التي أخرجت داني ألفيس من السجن؟

أكدت وسائل اعلام برازيلية أن نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، والد النجم البرازيلي نيمار، هو الذي دفع كفالة المليون يورو، التي أخرجت داني ألفيس من السجن.وكان ألفيس، المحكوم بالسجن لأربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، قد استفاد من قضائه ربع العقوبة الصادرة بحقه، وحصل على قرار المحكمة بالإفراج المؤقت مقابل كفالة مليون يورو، في انتظار قرار محكمة الاستئناف.وعلى الرغم من معارضة المدّعي العام، جاء قرار المحكمة ايجابياً، رداً على طلب محامية نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، لكنه اشترط عليه تسليم جوازيّ سفره البرازيلي والإسباني، والبقاء في إسبانيا بإنتظار الاستئناف، وزيارة المحكمة أسبوعياً.