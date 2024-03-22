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هل تتم معاقبة ليستر سيتي بحسم نقاط من رصيده؟

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هل تتم معاقبة ليستر سيتي بحسم نقاط من رصيده؟
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كرة القدم

2024-03-22 | 02:00
هل تتم معاقبة ليستر سيتي بحسم نقاط من رصيده؟

على الرغم من هبوطه إلى دوري البطولة الإنجليزي في نهاية الموسم الفائت

على الرغم من هبوطه إلى دوري البطولة الإنجليزي في نهاية الموسم الفائت، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن إدانة نادي ليستر سيتي، في انتهاك قواعد الشفافية المتعلقة بالانفاق والربح.
وأحالت الرابطة ملف نادي ليستر سيتي الى لجنة مستقلة بسبب المخالفات لقواعد الإنفاق في الدوري وتقديم حسابات مالية غير دقيقة.
وفيما أبدى النادي دهشته وخيبة أمله وقرر تقديم استئناف، جاء في بيان الرابطة "الانتهاك المزعوم يتعلق بفترة التقييم التي انتهت في موسم 2022-2023، عندما كان النادي ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، والإجراءات ستتم وفقا لجدول زمني ستحدده اللجنة المستقلة".
وإذا فشل في الاستئناف وقررت اللجنة إدانته، سيصبح ليستر، وصيف الدرجة الثانية حالياً، بفرق الأهداف عن ليدز يونايتد، ثالث ناد يواجه عقوبة حسم النقاط بعد إيفرتون ونوتنغهام فورست، كما أحيل مانشستر سيتي، حامل اللقب إلى اللجنة المستقلة للأسباب نفسها.
 
هل تتم معاقبة ليستر سيتي بحسم نقاط من رصيده؟

رياضة

كرة القدم

رابطة الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

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