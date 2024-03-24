فيديو - ليفربول كرّم إريكسون المريض في ليلة لا تُنسى

حقق المدرب السويدي الشهير سفن غوران إريكسون حلمه

حقق المدرب السويدي الشهير سفن غوران إريكسون، البالغ 76 عاما، حلمه، حين تولى عصر أمس السبت تدريب ليفربول، في مباراة خيرية على ملعب "أنفيلد رود"، جمعت قدامى "الريدز" مع قدامى أياكس أمستردام الهولندي.

وكان إريكسون أعلن قبل نحو شهرين، تشخيصه بسرطان البنكرياس، كاشفاً أن لديه أشهراً معدودة يعيشها، وقال في حديث صحفي أن حلمه الوحيد الذي لم يتحقق، كان تدريب ليفربول على ملعب "أنفيلد رود"، وهو الذي دأب على تشجيعه مع والده.

واستجاب نادي ليفربول بسرعة، وأعلن أنه سيمنح إريكسون الفرصة لتولي تدريب أساطير "الريدز" في مباراة خيرية بمواجهة أساطير أياكس أمستردام الهولندي، تهدف الى جمع الأموال لمؤسسة ليفربول الخيرية.