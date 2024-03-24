فيديو - ليفربول كرّم إريكسون المريض في ليلة لا تُنسى

حقق المدرب السويدي الشهير سفن غوران إريكسون، البالغ 76 عاما، حلمه، حين تولى عصر أمس السبت تدريب ليفربول، في مباراة خيرية على ملعب "أنفيلد رود"، جمعت قدامى "الريدز" مع قدامى أياكس أمستردام الهولندي.
وكان إريكسون أعلن قبل نحو شهرين، تشخيصه بسرطان البنكرياس، كاشفاً أن لديه أشهراً معدودة يعيشها، وقال في حديث صحفي أن حلمه الوحيد الذي لم يتحقق، كان تدريب ليفربول على ملعب "أنفيلد رود"، وهو الذي دأب على تشجيعه مع والده.
واستجاب نادي ليفربول بسرعة، وأعلن أنه سيمنح إريكسون الفرصة لتولي تدريب أساطير "الريدز" في مباراة خيرية بمواجهة أساطير أياكس أمستردام الهولندي، تهدف الى جمع الأموال لمؤسسة ليفربول الخيرية.
وبالأمس، كان الجو عاطفياً للغاية، حين أنشد نحو 60 ألفاً نشيد ليفربول "لن تمشي وحدك أبداً"، اثناء دخول المدرب السويدي، وصفقوا له بحرارة.
واستقبل الالماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الضيف الكبير الذي درّب منتخب انجلترا بالأحضان، وقال "يا لك من أسطورة، تشرفت بلقائك"، فرد إريكسون "تهانينا، أنت في حالة رائعة".
وقاد إريكسون الفريق الى الفوز (4-2)، وجلس الى جانبه نجوم كبار أمثال الويلزي إيان راش وجون بارنز وجون ألدريدج والبولندي دوديك والسلوفاكي شكرتيل وستيفن جيرارد والإسباني فرناندو توريس، وهو سيقضي يوماً في منشأة تدريب الفريق الأول.
وقاد المدرب السويدي لاتسيو الى لقبيّ كأس الكؤوس الأوروبية والدوري الإيطالي ولقب كأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالية والكأس السوبر الأوروبية، كما قاد روما وسامبدوريا الى لقب الكأس، وكان ول مدرب أجنبي يقود المنتخب الإنجليزي، وقاد مانشستر سيتي وليستر سيتي، ومنتخبات المكسيك وساحل العاج والفيليبين وأندية صينية.