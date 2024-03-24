فيديو - قدامى ليفربول هزموا قدامى أياكس في مباراة خيرية

A great second-half comeback from LFC Legends with Vignal, Cisse, El Zhar and Torres finding the net in a 4-2 victory against Ajax Legends ⚽#ad pic.twitter.com/t62ivxSt2N — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024 Anfield gave a special ovation to Sven-Göran Eriksson ❤️👏pic.twitter.com/7xpOv0Atl4 — CentreGoals. (@centregoals) March 23, 2024

كان أنفيلد رود ممتلئاً بنحو 60 ألف مشجع وهو يستقبل أساطير ليفربول بقيادة المدرب السويدي الشهير سفن جوران إريكسون والمنافس أساطير أياكس أمستردام.بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول، سجل الظهير الفرنسي جريجوري فينيال، ثم جبريل سيسيه، فمجهود فردي رائع من نبيل الزهر، فحسم النتيجة (4-2) بلمسة من الاسباني فرناندو توريس.يوم لا ينسى، مليء بالابتسامات والذكريات الرائعة، ومدخوله لصالح مؤسسة LFC الخيرية، التي أطلقت الفكرة في العام 2017، وجمعت نحو 6.4 مليون جنيه إسترليني من الأموال التي اسهمت في دعم 123 ألف شخص من المناطق الأكثر حرمانا في البلاد.