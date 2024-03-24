لابورتا يهاجم ريال مدريد ويحدد نقطة الاتفاق مع رئيسه

وصف لابورتا ما يحدث بـ"العار" وطالب مسؤولي كرة القدم بالتدخّل

أعرب جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن انزعاجه من مقاطع الفيديو التي تخصصها قناة ريال مدريد التلفزيونية الرسمية كل أسبوع لحكام الدوري الإسباني.

ووصف لابورتا ما يحدث بـ"العار"، وطالب مسؤولي كرة القدم في إسبانيا بالتدخّل، لأنّ ذلك يُعتَبر محاولة للتأثير على الحكام كلّ أسبوع.

وذهب لابورتا إلى حد التلميح إلى ما سيحدث إذا كان برشلونة هو من يفعل ذلك، قائلاً أنّ النادي كان سُيعاقب بالتأكيد، وجزم أكثر من مرّة على ضرورة ايقاف هذه المقاطع لأنّها تؤثر على المنافسة.

وعن العلاقة بين الناديين العملاقين، قال رئيس النادي الكاتالوني أنّه لا توجد علاقة جيدة مع مدريد، بسبب "قضية نيغريرا"، لأنّ نادي العاصمة طلب تمديد التحقيق.

وأكد لابورتا أنه لا يوجد شيء ولن يجدوا شيء، وأنّ ما حصل هو طلب تقييم الحكم الفني مع التقارير ومقاطع الفيديو كدليل، وأضاف أنّ الأمر الوحيد الذي يتفق فيه مع فلورنتينو بيريث، رئيس نادي ريال مدريد، هو دوري السوبر الأوروبي، لأسباب اقتصادية.



