فيديو - عودة توريس تقسم جمهور الأنفيلد

🇪🇦🤩 Fernando Torres (40) with a goal for Liverpool legends vs Ajax legends today!



Running it back! 🥹✨pic.twitter.com/G6Q7SQrcdJ — CentreGoals. (@centregoals) March 23, 2024 "It's always special to play at Anfield, and score in front of the Kop." ❤️



Liverpool legend Fernando Torres pays tribute to Sven-Göran Eriksson, who took charge of the club for a charity legends game 🇸🇪👔 pic.twitter.com/A3tKwuqwer — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 23, 2024

انقسمت جماهير ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تلقى فرناندو توريس استقبالاً صاخباً وتحية عند عودته إلى أنفيلد رود.وانضم توريس إلى عدد من نجوم ليفربول السابقين للمشاركة في مباراة ضد قدامى أياكس أمستردام لجمع الأموال لمؤسسة النادي الخيرية.وأثار اللاعب، الذي اعتزل اللعب بعد فترة قضاها في فريق ساجان توسو الياباني في العام 2019 إعجاب المشجعين بمهاراته، حيث تواصل مع زملائه السابقين خلال جلسة تدريبية قبل المباراة، وبعد التسجيل في وقت متأخر حيث هزم أساطير ليفربول أياكس يوم السبت، تلقى توريس تصفيقاً حاراً من جمهور أنفيلد.لكن من الواضح أنّ بعض المشجعين لا زالوا غاضبين من خروج توريس من النادي نحو الغريم تشيلسي، إذ أصر بعضهم على أنه لم يكن ينبغي استقبال توريس بمثل هذا الترحيب الحار في الملعب، وعبروا عن غضبهم على منصات التواصل.وكتب البعض أن جمهور أنفيلد الذي حيّا توريس لا يمتلك احتراماً للذات حتى يستقبل اللاعب الإسباني بهذه الطريقة، وتساءل آخرون إن كان الجمهور سيستقبل كوتينيو بالطريقة نفسها إذا عاد إلى أنفيلد، ورد آخرون أنهم لا يستطيعون كره توريس الذي كان لاعباً رائعاً في شبابه.