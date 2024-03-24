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فيديو - عودة توريس تقسم جمهور الأنفيلد

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فيديو - عودة توريس تقسم جمهور الأنفيلد
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كرة القدم

2024-03-24 | 07:25
فيديو - عودة توريس تقسم جمهور الأنفيلد

انقسمت جماهير ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي

انقسمت جماهير ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تلقى فرناندو توريس استقبالاً صاخباً وتحية عند عودته إلى أنفيلد رود.
وانضم توريس إلى عدد من نجوم ليفربول السابقين للمشاركة في مباراة ضد قدامى أياكس أمستردام لجمع الأموال لمؤسسة النادي الخيرية.
وأثار اللاعب، الذي اعتزل اللعب بعد فترة قضاها في فريق ساجان توسو الياباني في العام 2019  إعجاب المشجعين بمهاراته، حيث تواصل مع زملائه السابقين خلال جلسة تدريبية قبل المباراة، وبعد التسجيل في وقت متأخر حيث هزم أساطير ليفربول أياكس يوم السبت، تلقى توريس تصفيقاً حاراً من جمهور أنفيلد.
لكن من الواضح أنّ بعض المشجعين لا زالوا غاضبين من خروج توريس من النادي نحو الغريم تشيلسي، إذ أصر بعضهم على أنه لم يكن ينبغي استقبال توريس بمثل هذا الترحيب الحار في الملعب، وعبروا عن غضبهم على منصات التواصل.
وكتب البعض أن جمهور أنفيلد الذي حيّا توريس لا يمتلك احتراماً للذات حتى يستقبل اللاعب الإسباني بهذه الطريقة، وتساءل آخرون إن كان الجمهور سيستقبل كوتينيو بالطريقة نفسها إذا عاد إلى أنفيلد، ورد آخرون أنهم لا يستطيعون كره توريس الذي كان لاعباً رائعاً في شبابه.
 
 
فيديو - عودة توريس تقسم جمهور الأنفيلد

رياضة

كرة القدم

ليفربول

فرناندو توريس

أنفيلد رود

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