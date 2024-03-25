فيديو - إصابة أجويرو في أول مشاركة بعد غياب طويل

SE LESIONÓ EL KUN 🤒 || Sergio Aguero y una lesión particular en una noche entre leyendas de Independiente de Avellaneda



pic.twitter.com/Z4rBtulaD3 — Ecuagol (@ECUAGOL) March 24, 2024

في المباراة الاولى له بعد توقف طويل، حيث شارك في مباراة أساطير، بمناسبة الذكرى 120 لتأسيس نادي طفولته إنديبندينتي، أصيب النجم الارجنتيني سيرجيو أجويرو، وهذه المرّة في الكتف.وعاد اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، للعب بعد إعلان اعتزاله المبكر في العام 2021، نتيجة لمشاكل في القلب نشأت خلال مباراة لفريقه برشلونة.ولم يتمكن أجويرو من الحصول على أكثر من 11 دقيقة في مباراة الأساطير، حيث كان أيقونة مانشستر سيتي يتجه نحو منطقة الجزاء، عندما سقط على الأرض بعد تدخل من خوان إدواردو إلوتشانز، فغادر الملعب وشاهد بقية المواجهة من مقاعد البدلاء.ويأتي الظهور القصير لأجويرو بعد أكثر من 20 عاماً من مشاركته لأول مرة مع النادي في سن 15 عاماً فقط في العام 2004.