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ماذا طلبت احدى الفتيات من لامين يامال؟

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ماذا طلبت احدى الفتيات من لامين يامال؟
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كرة القدم

2024-03-25 | 01:30
ماذا طلبت احدى الفتيات من لامين يامال؟

أثبت نفسه كلاعب أساسي منتظم لبرشلونة هذا الموسم

يتأكد اللاعبون أنّهم بدأوا بتحقيق الشهرة الواسعة، حين يفعل المعجبون المستحيل لمقابلتهم، والحصول على توقيعهم.
وبالنسبة للامين يامال، فهو يمر الآن في تلك المرحلة، بعد أن أثبت نفسه كلاعب أساسي منتظم لبرشلونة هذا الموسم، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 16 عاماً فقط.
لكن إحدى المعجبات، ذهبت إلى أبعد من طلب توقيعه، حيث كشف لامين يامال أنها طلبت منه رقم هاتفه، فيما وصفه بأنه أغرب تجربة له حتى الآن.
وقال يامال أنّ فتاة اقتربت منه حين كانا في مصعد، وطلبت منه صورة، ثم أصرت عليه أن يمنحها رقم هاتفه لأنّها بحاجة إليه، فلم يعرف ماذا يفعل، إذ كانا عالقين في المصعد.
وبالحديث عن الفتيات، قدم لامين يامال توقعاّ حول متى يعتقد أنه سيتزوج، مؤكداً أن ذلك سيحدث قبل زميله الشاب فيرمين لوبيز، لأنه سيفعل عندما يبلغ من العمر 26 عاماً، حيث ينوي التركيز فقط على كرة القدم حالياً.
 
ماذا طلبت احدى الفتيات من لامين يامال؟

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

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