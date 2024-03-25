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فضيحة - التؤام ليس منه .. نجم تشيلسي اكتشف خيانة زوجته !!

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فضيحة - التؤام ليس منه .. نجم تشيلسي اكتشف خيانة زوجته !!
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كرة القدم

2024-03-25 | 01:31
فضيحة - التؤام ليس منه .. نجم تشيلسي اكتشف خيانة زوجته !!

اكتشف أن الطفلين اللذين رباهما ليسا ابنيه !!

تقدّم الكاميروني جيريمي فوتسو، لاعب تشيلسي السابق، بطلب الطلاق، بعد أن اكتشف أن الطفلين اللذين رباهما، أنجبتهما زوجته من صديقها السابق.
وذكرت وثائق المحكمة في الكاميرون، إن زوجة اللاعب "دمرت الانسجام" في زواجهما "من خلال سلوكها البغيض"، وذكرت أيضاً أنها كذبت مراراً وتكراراً وأنه "لم يولد أي أطفال من هذا الاتحاد بينهما"، وأشارت الى أنّ اللاعب تعرض لصدمة عاطفية كبيرة بعد الاكتشاف.
وكانت زوجة اللاعب قد ادعت أن التوأم، الذي ولد في حزيران - يونيو 2008، قبل أربع سنوات من زواجهما، هما من علاقة بينهما، لكن جيريمي أصيب بالذهول بعد اكتشاف الحقيقة، وقال إن زوجته أضرت به نفسياً.
ولعب جيريمي لتشيلسي بين عامي 2003 و2007، وفاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب قبل ذلك في ريال مدريد، وقضى فترة إعارة في ميدلسبرو، ثم لعب لنيوكاسل، وشارك في 118 مباراة مع الكاميرون وفاز بكأس الأمم الأفريقية مرتين، وحصل أيضا على ميدالية ذهبية أولمبية في العام 2000.

فضيحة - التؤام ليس منه .. نجم تشيلسي اكتشف خيانة زوجته !!

رياضة

كرة القدم

جيريمي فوتسو

تشيلسي

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