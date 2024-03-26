الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

تصفيات كأس العالم وكأس آسيا: لبنان يواجه استراليا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تصفيات كأس العالم وكأس آسيا: لبنان يواجه استراليا
A-
A+

كرة القدم

2024-03-26 | 00:24
تصفيات كأس العالم وكأس آسيا: لبنان يواجه استراليا

بعد انتهاء المباراة الاولى بين المنتخبين الى خسارة "رجال الأرز"

يخوض منتخب لبنان عند الساعة 10.45 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت، مباراته الرابعة منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027 لكرة القدم.
وتشكل المباراة التي يحتضنها ملعب جيو ستاديوم تحدّياً صعباً، كونها تجري امام أحد أقوى منتخبات القارة الصفراء، ذو البُعد العالمي، ونتحدث هنا عن منتخب استراليا، خصوصاً بعد انتهاء المباراة الاولى بين المنتخبين الى خسارة "رجال الأرز" بنتيجة (0-2).
وعلى الرغم من الهزيمة، فقد قدّم منتخب لبنان شوطاً ثانياً طيباً، وصنع الفرص وأهدرها، وقال المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش "لعبنا مباراة أولى جيّدة، والنتيجة لم تكن متناغمة مع الآداء، والآن نواجه مباراة صعبة، وسنحاول تصحيح الاخطاء التي ارتكبناها، وأن تكون لدينا فعالية بشكلٍ أكبر في الهجوم، وأتوقّع مجدداً اداءً جيّداً، لكن مع نتيجة أفضل بكثير". 
وذكرت مصادر مطلعة أن رادولوفيتش سيجري تعديلاتٍ على تشكيلته الأساسية، وهو ما أشار اليه اللاعب باسل جرادي "ما رأيناه منهم كان متوقّعاً، فريقٌ قوي وصلب بدنياً، وقد شاهدت أستراليا خلال كأس العالم عندما لعبت ضد الدانمارك حيث ولدت وترعرعت، وتمكنت من الفوز، لذا أدركت سلفاً مدى قوة هذا الفريق، الا انهم يتركون بعض المساحات، وعلينا ان نكون بأفضل أيامنا للفوز عليهم".
وكان منتخب لبنان قد تعادل مع بنجلادش وفلسطين وخسر أمام استراليا في الجولات الثلاث الفائتة، وسيكون من الهام الحصول على نقطة الحدّ الادنى الممكن أمام "الكنغر" على أرضه المُحتسبة لبنانية.
 
تصفيات كأس العالم وكأس آسيا: لبنان يواجه استراليا

رياضة

كرة القدم

كأس العالم 2026

كأس أمم آسيا 2027

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - انكشاف السرّ .. ديباي دفع كفالة داني ألفيس
فضيحة - التؤام ليس منه .. نجم تشيلسي اكتشف خيانة زوجته !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024