تصفيات كأس العالم وكأس آسيا: لبنان يواجه استراليا

يخوض منتخب لبنان عند الساعة 10.45 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت، مباراته الرابعة منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027 لكرة القدم.وتشكل المباراة التي يحتضنها ملعب جيو ستاديوم تحدّياً صعباً، كونها تجري امام أحد أقوى منتخبات القارة الصفراء، ذو البُعد العالمي، ونتحدث هنا عن منتخب استراليا، خصوصاً بعد انتهاء المباراة الاولى بين المنتخبين الى خسارة "رجال الأرز" بنتيجة (0-2).وعلى الرغم من الهزيمة، فقد قدّم منتخب لبنان شوطاً ثانياً طيباً، وصنع الفرص وأهدرها، وقال المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش "لعبنا مباراة أولى جيّدة، والنتيجة لم تكن متناغمة مع الآداء، والآن نواجه مباراة صعبة، وسنحاول تصحيح الاخطاء التي ارتكبناها، وأن تكون لدينا فعالية بشكلٍ أكبر في الهجوم، وأتوقّع مجدداً اداءً جيّداً، لكن مع نتيجة أفضل بكثير".وذكرت مصادر مطلعة أن رادولوفيتش سيجري تعديلاتٍ على تشكيلته الأساسية، وهو ما أشار اليه اللاعب باسل جرادي "ما رأيناه منهم كان متوقّعاً، فريقٌ قوي وصلب بدنياً، وقد شاهدت أستراليا خلال كأس العالم عندما لعبت ضد الدانمارك حيث ولدت وترعرعت، وتمكنت من الفوز، لذا أدركت سلفاً مدى قوة هذا الفريق، الا انهم يتركون بعض المساحات، وعلينا ان نكون بأفضل أيامنا للفوز عليهم".وكان منتخب لبنان قد تعادل مع بنجلادش وفلسطين وخسر أمام استراليا في الجولات الثلاث الفائتة، وسيكون من الهام الحصول على نقطة الحدّ الادنى الممكن أمام "الكنغر" على أرضه المُحتسبة لبنانية.