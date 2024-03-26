فيديو - انكشاف السرّ .. ديباي دفع كفالة داني ألفيس

سمحت لزميله السابق في النادي الكاتالوني بالخروج من السجن

انكشف السرّ، وتبين أن النجم الهولندي ممفيس ديباي، لاعب اتليتكو مدريد الحالي وبرشلونة السابق، هو من دفع كفالة المليون يورو، التي سمحت لزميله السابق في النادي الكاتالوني، البرازيلي داني ألفيس بالخروج من السجن، بشكل مؤقت بإنتظار انتهاء الاستئناف.

وأشارت وسائل الاعلام الاسبانية الى ذلك، كما عرضت صوراً وفيديو عن احتجاجات من المنظمات الحقوقية وآخرين على اخراج ألفيس من السجن، وهو المحكوم لمدة أربع سنوات بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ساتون الليلي، حيث قضى نحو 14 شهراً خلف القضبان حتى الآن.

وكان أُعلن قبل فترة أن والد نيمار سيدفع الكفالة، لكنه عاد ونفى ذلك، وتهرّب من الموضوع برمته، بسبب ضغوط وسائل الاعلام والتواصل في هذا الشأن.