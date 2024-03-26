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الافراج عن النجم الكوري الجنوبي في الصين

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الافراج عن النجم الكوري الجنوبي في الصين
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كرة القدم

2024-03-26 | 01:03
الافراج عن النجم الكوري الجنوبي في الصين

كان قد اعتقل بتهمة قبول رشوة

أفرجت السلطات الصينية عن لاعب المنتخب الكوري الجنوبي، سون جون هو، الذي كان قد اعتقل بتهمة قبول رشوة.
وجاء ذلك، بعد تواصل السلطات الكورية الجنوبية مع نظيرتها الصينية عبر "قنوات مختلفة لضمان عملية سريعة وعادلة"، الا انها لم تقدّم تفاصيل عن الإفراج.
وكان قد جرى اعتقال لاعب نادي شاندونغ تايشان الصيني، في مقاطعة لياونينغ، شمال شرق البلاد في أيار - مايو الماضي، للاشتباه في تلقيه رشوة كشخص ليس موظفا في جهاز حكومي، ليصبح أول لاعب كرة قدم أجنبي يتم التحقيق معه واحتجازه منذ بدء الدوري الصيني الممتاز في العام 2004.
واُعتبر اعتقال اللاعب الكوري الجنوبي، جزءا من مسعى كبير لتخليص اللعبة الشعبية من الفساد المزعوم، حيث قامت هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب الشيوعي، بالتحقيق مع عدد كبير من الشخصيات في الاتحاد الصيني لكرة القدم.
 
الافراج عن النجم الكوري الجنوبي في الصين

رياضة

كرة القدم

سون جون هو

شاندونغ تايشان

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