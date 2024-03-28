ماذا قال ليونيل ميسي عن السعودية؟

خلال حوار مع الإعلامي عمرو أديب

خلال حوار مع الإعلامي عمرو أديب عبر بودكاست (Big Time)، وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة الى السعوديين.

وقال ميسي "أود أن أشكر الجميع، أشكركم على كل المحبة، التي أتلقاها دائما كلما أتيت إلى السعودية، لم أزر المملكة لمرة واحدة فقط، لقد أتيحت لي الفرصة لزيارتها في السابق، وأود أن أزورها مرة أخرى لأتعرف أكثر على البلد وثقافته ومكانته الفريدة".

وكان ميسي، البالغ 36 عاماً، قام بزيارة السعودية في أواخر كانون الثاني - يناير الماضي، مع فريقه إنتر ميامي الأميركي، كما زارها مع عائلته في مهمة لصالح وزارة السياحة السعودية التي عينته سفيراً لها.

وقال ميسي "أشكركم دائما على حفاوة الاستقبال، أرسل لكم تحية كبيرة، أشعر دائما بالامتنان لجميع الأشخاص الّذي يحبوني، ومازالوا يتابعوني".



