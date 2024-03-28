القضاء بين تشافي ووسائل الإعلام !!

علاقة تشافي هيرنانديز مع وسائل الإعلام الكاتالونية متوترة

كانت علاقة تشافي هيرنانديز مع وسائل الإعلام الكاتالونية متوترة، على الأقل خلال الأشهر الـ12 الماضية، واستمر ذلك في وقت سابق من هذا الشهر، عندما هاجم بعض الإعلاميين المدرب، بعد فوز برشلونة على نابولي الايطالي في ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى خلفية ذلك، ادعى الصحفي مانويل جابوا، من El Pais و Cadena SER، أن تشافي أرسل له "رسائل سيئة للغاية" في العام 2018، ما دفع بمدرب برشلونة الى اتخاذ إجراءات قانونية قضائية ضده، كونه "يعتبر هذه التصريحات خاطئة تماما واعتداء على الشرف".

واعتبر تشافي وسائل الإعلام أحد أسباب تنحيه عن منصب المدير الفني لبرشلونة في نهاية الموسم، ومن الواضح أن علاقته بالصحافة كانت متوترة، على ما يبدو حتى قبل توليه زمام الأمور في كاتالونيا في العام 2021.



