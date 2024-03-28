المطالبة بسجن لويس روبياليس لمدة 30 شهراً !

طالب ممثلو الادعاء بالحكم بالسجن لمدة 30 شهراً على لويس روبياليس

طالب ممثلو الادعاء بالحكم بالسجن لمدة 30 شهراً على لويس روبياليس، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الاسباني، الذي يُحاكم بتهمة التحرش الجنسي، بعد قيامه بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها، خلال تتويج منتخب اسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات.

ويسعى الادعاء الى اصدار حكم من المحكمة الوطنية الإسبانية، بالسجن لمدة عام بتهمة الاعتداء الجنسي، ثم 18 شهراً أخرى، لمحاولة روبياليس إجبار اللاعبة على التقليل علناً من شأن الحادث، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية.

ويطلب الادعاء من روبياليس دفع تعويض لهيرموسو، فيما أصرّ الرئيس السابق للاتحاد على براءته، وعلى أنّ القبلة كانت بالتراضي.

وفي آب - أغسطس 2023، قبّل روبياليس هيرموسو على شفتيها بينما كانت اللاعبات تتلقين الميداليات الذهبية بعد فوزهن على انجلترا في النهائي.

وأشعلت الحادثة انتقادات واسعة النطاق حول التحيز الجنسي في كرة القدم، وأدت إلى استقالة روبياليس من منصب رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وإلى تحقيق في الاعتداء الجنسي والإكراه.



