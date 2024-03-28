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فيليبي ميلو يشنّ هجوماً لاذعاً على روبينيو وداني ألفيس

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فيليبي ميلو يشنّ هجوماً لاذعاً على روبينيو وداني ألفيس
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كرة القدم

2024-03-28 | 01:40
فيليبي ميلو يشنّ هجوماً لاذعاً على روبينيو وداني ألفيس

لعب ميلو 22 مباراة مع منتخب بلاده

شنّ فيليبي ميلو، اللاعب الدولي البرازيلي السابق، ولاعب فلومينينسي الحالي، هجوماً لاذعاً على زميليه روبينيو وداني ألفيس بعد إدانة الاول بالاغتصاب الجماعي في ايطاليا وسجنه في البرازيل، والثاني بالاغتصاب في ملهى ساتون في برشلونة.
وقال ميلو "لديّ بنت عمرها 15 سنة، واذا حدث ذلك معها، فلا اعتقد انكم ستروني متواجداً هنا لإجراء مقابلة، اذ ربما اكون في موضع اخر".
وأضاف ميلو "يجب علينا احترام النساء واحترام الرجال، وقد جاء الخبر كالقنبلة عندما شاهدته، ولكن بغض النظر عن صداقتي لهما، فاذا ثبتت ادانة أي واحد منهما، فهما يستحقان العقوبة، وعليهما ان يدفعا ثمن ذلك، وان يكونا عبرة للجميع".
وأضاف "هذا امر خطير للغاية، لقد تم اطلاق سراح الفيس حالياً بشكل مؤقت، وأتخيل شعور الفتاة ووالديها، يجب ان نقوم بتربية ابنائنا على ان هذه التصرفات خاطئة ويجب ان لا يقوموا بها" .
ولعب ميلو 22 مباراة مع منتخب بلاده، وبالطبع لأندية محلية عديدة وأوروبية أبرزها يوفنتوس وانتر ميلان الايطاليين وغلطة سراي التركي وريال مايوركا وراسينغ سانتاندر وألميريا الاسبانيين.
 
فيليبي ميلو يشنّ هجوماً لاذعاً على روبينيو وداني ألفيس

رياضة

كرة القدم

فيليبي ميلو

روبينيو

داني ألفيس

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