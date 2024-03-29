خلفاً لتشافي .. من سيكون المدرب المقبل لبرشلونة؟

انتشرت معلومات متناقضة في وسائل الاعلام

انتشرت معلومات متناقضة في وسائل الاعلام حول اسم المدرب المقبل لبرشلونة الاسباني، بعد إصرار المدرب الحالي، تشافي هيرنانديز على الرحيل بنهاية الموسم.

فعلى الرغم من تغيّر الصورة، من سلسلة من النتائج السلبية، الى الظهور بصورة جيدة جداً، فإن تشافي يصر على الرحيل، في ظل محاولات من رئيس برشلونة جوان لابورتا لإقناعه بالبقاء.

وذكرت وسائل اعلام، أن إدارة برشلونة استبعدت أربعة من المرشحين لخلافة تشافي لأسباب مختلفة، وأبقت على ثلاثة أبرزهم الألماني هانز فليك، مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن فليك هو الخيار الأسهل بالنسبة لبرشلونة، وهو المفضل للرئيس لابورتا، وتربطه علاقة ممتازة مع وكيل أعماله، فيما يُعدّ المدرب الأسبق "للبرسا"، الإسباني لويس إنريكي خياراً معقداً، حيث أنه مرتاح في فرنسا ويمتلك عقدا مع باريس سان جيرمان.



